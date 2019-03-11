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Kicker: ФИФА утвердит новый формат Клубного ЧМ с 24 командами 15 марта

Kicker: ФИФА утвердит формат Клубного ЧМ с 24 клубами 15 марта
Eurosport

46 мин. назадОбновлено 40 мин. назад

Ровно половина – представители Европы.

Стали известны подробности нового формата Клубного чемпионата мира, введение которого запланировано на 2021 год.

В турнире примут участие 24 команды, из них 12 представят Европу. Клубы разделят на восемь групп по три команды – победители пройдут в плей-офф. Ожидается, что формат примут на заседании ФИФА в Майами 15 марта, сообщает Kicker.

  • Ранее сообщалось, что в европейский список войдут «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Интер», «Милан», Бавария», «ПСЖ», «Аякс».
  • Действующий победитель турнира – мадридский «Реал».
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