Kicker: ФИФА утвердит новый формат Клубного ЧМ с 24 командами 15 марта

Стали известны подробности нового формата Клубного чемпионата мира, введение которого запланировано на 2021 год.

В турнире примут участие 24 команды, из них 12 представят Европу. Клубы разделят на восемь групп по три команды – победители пройдут в плей-офф. Ожидается, что формат примут на заседании ФИФА в Майами 15 марта, сообщает Kicker.

Ранее сообщалось, что в европейский список войдут «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Интер», «Милан», Бавария», «ПСЖ», «Аякс».

Действующий победитель турнира – мадридский «Реал».

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