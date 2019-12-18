Монтеррей
    -
    20:30
    18.12.19
    Халифа
    Ливерпуль
      Клубный чемпионат мира • Полуфинал
      Календарь
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      Монтеррей - Ливерпуль
      Клубный чемпионат мира - 18 декабря 2019

      Футбол, Клубный чемпионат мира. Следите за матчем Монтеррей – Ливерпуль на Eurosport.ru! 18 декабря 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Антонио Мохамед или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монтеррей и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Монтеррей и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Привет! Определился соперник «Ливерпуля» в матче 1/2 финала КЧМ. Парни Клоппа в самом своём бодром составе (скорее всего) сыграют с мексикансим «Монтерреем» – победителем Лиги Чемпионов Северной Америки (КОНКАКАФ). Для нас с вами это значит отличный матч в середине недели и в удобное время!

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