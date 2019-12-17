Аль-Садд
    -
    17:30
    17.12.19
    Халифа
    Эсперанс
      Клубный чемпионат мира • 5th Place Play-off
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      Онлайн
      Аль-Садд - Эсперанс
      Клубный чемпионат мира - 17 декабря 2019

      Футбол, Клубный чемпионат мира. Следите за матчем Аль-Садд – Эсперанс на Eurosport.ru! 17 декабря 2019 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хави или Mouine Chaabani? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аль-Садд и Эсперанс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аль-Садд и Эсперанс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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