Ливерпуль
    -
    20:30
    21.12.19
    Халифа
    Фламенго
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      Ливерпуль - Фламенго
      Клубный чемпионат мира - 21 декабря 2019

      Футбол, Клубный чемпионат мира. Следите за матчем Ливерпуль – Фламенго на Eurosport.ru! 21 декабря 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Жорже Жезуш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Фламенго и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Фламенго, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Ливерпуль» сражается за официальный титул сильнейшей команды в мире. Противник – бразильский «Фламенго», и нужно побеждать, чтобы становиться лучшими на планете.

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