В раздевалках арены «Пантанал» в Куябе, на которой Игорь Акинфеев пропустил памятный мяч от Южной Кореи, а Луис Суарес цапнул за плечо Джорджо Кьеллини, живут бездомные. Со знаменитой «Мараканы» воры стащили телевизоры и бронзовые бюсты, а стадион имени Гарринчи используется для стоянки автобусов. Экономике Бразилии был нанесен значительный урон от ЧМ-2014, усугубленный сумасшедшим уровнем коррупции в стране. Зато у ФИФА все нормально – организация заработала 4,5 млрд долларов.

Чемпионат мира в России получился самым дорогим в истории – на инфраструктуру потратили 10,4 млрд долларов, из которых отбилась лишь четверть. Бродячий цирк Инфантино, с которым ФИФА метко сравнил журналист Daily Mail Иэн Ледимен, отхватил рекордную прибыль в 6,1 млрд долларов и компенсировал стране-организатору всего 627 миллионов. Сегодня ненасытная и безжалостная машина обаятельного швейцарского юриста вырулила на новый полигон для удовлетворения возросших аппетитов – Китай.

Джанни Инфантино на конгрессе ФИФА в ШанхаеGetty Images

Прошедший в конце октября в Шанхае конгресс ФИФА утвердил новый формат проведения Клубного чемпионата мира, который, по мнению организаторов, идеально впишется в четырехлетний чес Инфантино. Турнир с призовым фондом в 3 млрд долларов сменит нерентабельный Кубок Конфедераций и пройдет в Китае с 17 июня по 4 июля 2021 года. На протяжении трех недель за звание лучшей команды мира поборются 24 клуба со всех континентов – восемь от Европы, шесть из Южной Америки, по три от Африки, Азии, КОНКАКАФ и одна из Океании. «Это историческое событие для футбола, – заявил Инфантино. – Мы проведем первый в истории турнир с беспрецедентным количеством самых сильных клубов планеты. Всю прибыль ФИФА реинвестирует в развитие азиатского футбола».

На самом деле улыбчивый босс главного международного органа футбола лукавит – развитие игры для него не на первом месте, что подтверждает нежелание Джанни воспринимать жесткую позицию относительно турнира Ассоциации европейских клубов. Еще в марте «Ливерпуль», «Ювентус», «Аякс», «Манчестер Юнайтед» и еще 11 топ-клубов объявили ФИФА о бойкоте Клубного ЧМ из-за сильно перегруженного международного календаря и собственных планов на создание в 2021 году европейской Суперлиги чемпионов. В ответ Инфантино пригрозил игрокам этой новой лиги отстранением от ЧМ – сатисфакция будет применена только в случае согласия топ-клубов сыграть в Китае.

«Мы – сердце мирового футбола и сами должны стимулировать изменения. Не потерпим принятия ключевых решений без нашего участия. Мы против нового клубного чемпионата мира с 24 командами и требуем меньше окон для матчей сборных», – отрезал глава ассоциации Андреа Аньелли.

Джанни Инфантино и Андреа АньеллиGetty Images

Изворотливого Инфантино интересуют только деньги, что подтвердило желание швейцарца раскрутить новый формат Клубного ЧМ за счет некого азиатско-американского консорциума. Богачи пообещали 25 млрд долларов за проведение четырех турниров до 2033 года, но исполком не поддержал предложение.

Несмотря на отказ лучших клубов и потерю мощного инвестора, Инфантино все равно добился утверждения нового формата Клубного ЧМ. Швейцарец делает вид, что обеспокоен развитием футбола во всех уголках планеты, но это не так, потому что Джанни сначала ищет идеальный рынок сбыта для своего продукта, а потом рассказывает, как всегда мечтал подарить большую игру аборигенам. Так уже было с Бразилией, Катаром и Россией, теперь он расшаркивается перед платежеспособными и преследующими геополитические интересы китайцами.

В последние годы правительство Си Цзиньпина подверглось мощной критике за многочисленные нарушения прав человека. Китайцы ищут способы ухода от санкций за влияние на протесты в Гонконге, цензуру (75-е место в мире по уровню свободы прессы), облавы на диссидентов и лагеря перевоспитания на 10 млн уйгуров в провинции Синьцзян. Это этническое меньшинство протестует против заселения их территории коренными китайцами, устраивает теракты и другие жесты неповиновения, в связи с чем в провинции действуют жесткие правила.

Демонстрация в Джакарте у посольства Китая в знак протеста по поводу задержания мусульман-уйгуровGetty Images

Азиаты намерены улучшить международную репутацию с помощью Инфантино, который отказывается придерживаться одного из ключевых пунктов избирательной программы начала 2019 года. Тогда Джанни пообещал ужесточение контроля за соблюдением прав человека на территории организаторов турниров.

В ответ на обвинения во вранье и лоббировании интересов тоталитарного режима главный чиновник ФИФА сделал покер-фейс: «Сегодня многие страны переживают трудные времена. Но ФИФА не готова решать мировые проблемы». Странное заявление для босса организации, два года назад бросившей лозунг «Развивай игру, постигай мир, строй лучшее будущее». Инфантино готов строить лучшее будущее хоть на Луне, особенно если за это хорошо платят.

Европейские топ-клубы не готовы становиться пешками в большой игре ФИФА. Без них в Клубном чемпионате мира Джанни ждет провал – никто не придет смотреть на клубы уровня Лиги Европы, которыми наверняка заменят лучших. У Ассоциации европейских клубов есть отличный пример испанских клубов – в этом году они отказались проводить Суперкубок страны зарубежом да еще и в расширенном формате. Чиновники должны получить четкий сигнал, что на первом месте должны стоять интересы футболистов и клубов, а не спонсоров и телевидения.

Любой формат Клубного чемпионата мира давно себя изжил – кроме красивой вывески в нем нет ничего привлекательного. Очевидно, что европейские клубы значительно сильнее команд с остальных континентов, и каждый такой турнир доставляет победителю Лиги чемпионов УЕФА лишь головную боль. В этом году за две недели до насыщенного Boxing day в Катар полетит «Ливерпуль» и получит еще одну проблему на пути к первому за 30 лет чемпионству. Если «красные» снова останутся без титула, то у Клоппа будет полное право считать ФИФА соучастником краха мечты.

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