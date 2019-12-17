Колумнист Daily Mail Иан Лэдимэн предположил, что «Ливерпуль» взял всех ведущих футболистов на клубный чемпионат мира из-за давления со стороны ФИФА.

«Клубы испытывают давление со стороны ФИФА, они вынуждены играть в этих турнирах. Если бы «Ливерпуль» отказался от КЧМ, это поставило бы футбольную ассоциацию Англии в сложное положение перед ФИФА. Ни один клуб не хочет нести за это ответственность, особенно учитывая тот факт, что у Англии есть амбиции принять у себя чемпионат мира.

Мы все помним хаос, который царил в «Манчестер Юнайтед» в 2000 году. Они размышляли, ехать ли команде на КЧМ в Бразилии. В то время ФА как раз готовила заявку на проведение чемпионата мира, «Юнайтед» оказался под огромным давлением, они не должны были расстраивать ФИФА. В итоге они отказались от Кубка Англии, чтобы разгрузить график, слетали в Южную Америку и бездарно провели время, заняв третье место в группе.

Если бы вы спросили у фанатов «Ливерпуля», что они предпочтут – взять Кубок Лиги на «Уэмбли» или трофей КЧМ в Дохе, многие из них выберут первый вариант. Заметьте, что «Ливерпуль» выиграл всего один внутренний трофей за 14 лет. Поэтому, хоть я и понимаю, почему «Ливерпуль» полетел в Доху в основном составе, я бы сделал по-другому. Я бы отправил на матч с «Астон Виллой» Мохамеда Салаха и Садио Мане, а молодые игроки полетели бы в эту пустыню», – написал Лэдимэн.

Матч между «Астон Виллой» и «Ливерпулем» в Кубке Лиги пройдет сегодня, 17 декабря, начало – в 22:45 мск.

Завтра, 18 декабря, «Ливерпуль» сыграет в Дохе в полуфинале КЧМ против мексиканского «Монтеррея».

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