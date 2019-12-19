Клопп посоветовал коучу «Монтеррея» поменьше болтать, а тот предложил разобраться после матча

«Ливерпуль» обыграл мексиканский «Монтеррей» в полуфинале Клубного чемпионата мира. В середине второго тайма тренеры команд Юрген Клопп и Антонио Мохамед повздорили – настолько серьезно, что получили по желтой карточке.

В одном из эпизодов игроки южноамериканской команды получили право на стандарт, а их тренер принялся что-то втолковывать рефери. Клоппу это не очень понравилось, и немец спародировал оппонента, указав на то, что он слишком много болтает и клянчит карточки для соперников. Мохамед двинулся в сторону Юргена, и тренер «красных» был не против – он жестом пригласил коллегу в собственную техническую зону. Антонио театрально махнул в сторону раздевалок, предлагая продолжить разговор после игры.

На самом интересном месте в разборки вмешался арбитр и наградил нарушителей спокойствия предупреждениями.

После матча тренеры пожали друг другу руки, но в интервью Мохамед все же подколол мерсисайдцев – тренер пожаловался, что арбитр весь матч свистел в пользу более статусного клуба. «Может быть, их футболка имеет больший вес», – приводит его слова журналист Крис Баскомб.

«Ливерпуль» выиграл со счетом 2:1 благодаря голу Фирмино на последних минутах.

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