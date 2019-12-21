Английский «Ливерпуль» в финале клубного чемпионата мира встречался с бразильским «Фламенго».

После первого тайма команды не открыли счет, хотя ближе к голу были футболисты «красных». После перерыва на 46-й минуте Роберто Фирмино из штрафной пробил в штангу, и мяч закрутился от ворот и не пересек линию. Бразильский клуб мощно атаковал в середине второго тайма и не забил только из-за сэйвов Алиссона.

На 92-й минуте Садио Мане вышел один на один с голкипером и получил по ноге от Рафиньи. Арбитр указал на точку, но после просмотра видеоповтора отменил назначенный пенальти и желтую карточку латералю «Фламенго».

В первом экстра-тайме Роберто Фирмино поддержал контратаку мерсисайдцев, получил передачу от Мане, обыграл вратаря и забил в пустые.

1:0 – «Ливерпуль» победил «Фламенго» в решающем матче и стал чемпионом мира среди клубов.

Это первая победа мерсисайдцев на международном уровне. Они дважды выходили в финал Межконтинентального кубка (в 1981 и 1984 гг.) и один раз – в финал КЧМ-2005. Во всех трех встречах «красные» уступали.

До конца 2019 года «Ливерпуль» проведет еще две игры в Премьер-лиге. 26 декабря команда Юргена Клоппа встретится на выезде с «Лестером», 29 декабря – примет на «Энфилде» «Вулверхэмптон».

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