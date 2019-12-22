Примерно 5000 фанатов «Ливерпуля» на будущем стадионе ЧМ-2022 в Катаре смотрели, как Роберто Фирмино промазал на первой минуте первого тайма, попал в штангу на первой минуте второго и в дополнительное время принес «красным» первый глобальный титул. Между этими событиями были еще какие-то атаки «Фламенго», сэйвы Алиссона, удары парня с самым дурацким никнеймом «Габигол» и промах бразильцев с четырех-пяти метров на 122-й минуте.

Победа в Дохе наверняка наполнила смыслом дальнюю (5500 км от Англии) поездку болельщиков «Ливерпуля», но вряд ли они получили удовольствие от невообразимо дорогого пива в фан-зонах, душной погоды и турнира невнятного уровня. Ради него футбольные суперзвезды – Салах, Мане, Ван Дейк, Клопп – пожертвовали внутренним Кубком и нагрузили себя лишними 120 минутами пробега перед двумя трудными играми АПЛ в 2019 году.

Садио Мане («Ливерпуль»), Рафинья («Фламенго»)Getty Images

За 15 лет клубного ЧМ в современном формате европейцы брали трофей 12 раз: два дебютных, когда «Ливерпулю» с «Барсой» было наплевать на новую чашку, и в 2012-м, когда пожилой и уже сменивший тренера «Челси» не собрался в финале с «Коринтианс» Тите. Остальные титульные матчи проходили по двум сценариям – топ-клуб из Испании/Англии на классе урабатывал хилых латиноамериканцев либо страдал 90 минут от джетлэга и нулевой мотивации и закатывал пару банок обреченным вице-чемпионам.

Смысл для зрителей тоже всегда простой – вдруг победитель ЛЧ опозорится и влетит команде, которая целый сезон месила жуткие поля где-нибудь в Эквадоре и Парагвае. Но значение этих двух матчей для футболистов решительно непонятно. «Ливерпуль» от гипотетического поражения в одной игре в Катаре не перестанет быть топ-клубом и трансконтинентальной корпорацией, а «Фламенго» даже в случае победы над Клоппом не поднимется ни в каком мировом рейтинге и останется сугубо локальной историей для страны и окрестностей.

И поэтому совершенно ясно, что клубный чемпион мира по футболу определяется не декабре и не в азиатских странах на турнире околонулевой престижности, а в мае-июне на финале Лиги чемпионов. Потому что в Европе выступают лучшие игроки, здесь больше всего денег и зрительского интереса, куча международных брендов и самые передовые тренерские идеи.

За Кубком Либертадорес из-за разницы часовых поясов следят в Старом Свете только фрики, всех гиперталантливых мальчишек разбирают в АПЛ или Примеру в щенячьем возрасте, а в чемпионаты Бразилии и Аргентины приезжают сбитые летчики. Зачем выяснять в одном матче, кто сильнее, если ход исторического процесса расставил все по местам лучше конкретных 90 минут в Дохе или Абу-Даби?

Роберто Фирмино, «Ливерпуль» – «Фламенго»Getty Images

В НБА победителей Финальной серии абсолютно спокойно называют клубными чемпионами мира. И это никому не придет в голову оспаривать, ведь успех в плей-офф среди лучших баскетболистов равен признанию сильнейшими представителями вида спорта во Вселенной. Такая же ситуация в бейсбольной MLB и в американофутбольной НФЛ с поправкой на популярность этих видов за пределами Соединенных Штатов.

Соккеру тоже пора наплевать на формальности и признавать победителя Лиги чемпионов УЕФА лучшей командой планеты. Это ровно то же самое, что и в баскетболе, – главные спортсмены собраны на одном континенте, и здесь нет неуважения к клубам из Южной Америки, Азии или Африки, это объективная оценка их уровня игры на данный момент.

Если посреди сезона выцепить «Ливерпуль» и «Фламенго» на пике физической формы и свести их в серии плей-офф до четырех побед, то англичане однозначно победят, причем очень вероятен вынос с сухим счетом. То же самое мерсисайдцы сделают с блестящими командами из Мексики, Туниса и Саудовской Аравии, в успешном исходе нет никаких сомнений. И с топ-клубами так будет происходить из года в год: «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити» будут громить карликов с других материков, а их тренеры – возмущаться, зачем вообще ездить на эти бессмысленные саммиты.

Но вместо убийства клубного ЧМ президент ФИФА Джанни Инфантино придумал его перезапуск в 2021 году – теперь турнир встанет в слот Кубка Конфедераций, вместо семи команд будет 24, а игроки будут мучиться лишние три недели лета. Три недели в июне и июле уставшие футболисты будут выяснять, кому целый год носить красивый золотой значок на майках, ведь больше ни для чего титул клубных чемпионов мира не нужен. Хотя его уже давно вручают вместе с ушастым кубком ЛЧ, просто делают это неофициально.

«Ливерпуль» – «Фламенго» – 1:0

Инфантино убивает топ-клубы Европы новым Клубным ЧМ. ФИФА думает о деньгах, а не футболистах

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