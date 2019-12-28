Бывший полузащитник «МЮ» Пол Скоулз поделился мнением о победе «Ливерпуля» на Клубном чемпионате мира.

Легенда «красных дьяволов» считает, что мерсисайдцы сверх меры радуются второстепенному трофею. «Когда ты участвуешь в турнире – то хочешь его выиграть, но мы никогда не были этим одержимы. Если кто-то спросит меня, какие трофеи я выиграл за эти годы – то не думаю, что кто-либо из нас упомянул бы Клубный чемпионат мира. Он может обрести большее значение с годами. Похоже, «Ливерпуль» наслаждается трофеем, и игроки в аналогичной ситуации припомнят победу на этом турнире, почему нет? Но в наше время КЧМ не имел важности», – приводит слова Слоулза Marca.

У экс-игрока спросили, что, по его мнению, важнее: победа на Клубном ЧМ или трофей районного турнира по бадминтону. Скоулз со смехом ответил: «Турнир по бадминтону».

«Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед» – исторически главное противостояние Англии.

Скоулз – воспитанник «МЮ».

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