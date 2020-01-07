Главный тренер мексиканского «Монтеррея» Антонио Мохамед заочно обругал коуча «Ливерпуля» Юргена Клоппа за эпизод в полуфинале клубного чемпионата мира-2019.

На 76-й минуте матча Мохамед потребовал желтую карточку игроку «красных», за это немец его передразнил, а Антонио чуть не подрался с Юргеном.

«То, что произошло тогда, – это полное неуважение. Клопп просил карточки, потому что сказал, что мы постоянно били [Мохамеда] Салаха. Но когда я попросил вторую желтую для кого-то из мерсисайдцев, он высунул язык и передразнил меня.

Когда увидел Клоппа, то сначала рассмеялся, а затем вышел из себя и попался на его удочку. Вышли мои помощники, и я потерял хладнокровие. Точно не вспомню, что сказал тогда, потому что подумал, что если ругаться по-английски, то это уже буду не я. Видимо, сказал ему: «Твоя ****** [гребаная] мама – ***** [проститутка], которую ты ****** [любил]? Педик».

Ушел, потому что никогда не дерусь с тренерским штабом соперника, но пришел в ярость, когда они показывали неуважение. Не знаю, отреагировал ли я хорошо или плохо, но это шло от сердца», – заявил Мохамед в интервью Enganche.

«Монтеррей» встречался с «Ливерпулем» 18 декабря на клубном ЧМ-2019 и уступил после гола Роберто Фирмино на 91-й минуте – 1:2.

49-летний Антонио Мохамед тренировал «Сельту» с мая по ноябрь 2018 года и покинул Испанию после 14-го места «Виго» к 12-му туру.

Клопп посоветовал коучу «Монтеррея» поменьше болтать, а тот предложил разобраться после матча

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