Пандемия коронавируса вынудила ФИФА отказаться от проведения Клубного чемпионата мира в декабре этого года и перенести его на начало февраля 2021-го. Об этом говорится в официальном заявлении ФИФА.
Перенос означает невозможность «Баварии» повторить рекорд «Барселоны» и взять шесть трофеев за календарный год. Мюнхенцы выиграли 5 турниров – Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.
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- Новые сроки проведения КЧМ – с 1 по 11 февраля 2021 года.
- Клубный ЧМ-2019 выиграл «Ливерпуль».
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