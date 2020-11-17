Пандемия коронавируса вынудила ФИФА отказаться от проведения Клубного чемпионата мира в декабре этого года и перенести его на начало февраля 2021-го. Об этом говорится в официальном заявлении ФИФА.

Перенос означает невозможность «Баварии» повторить рекорд «Барселоны» и взять шесть трофеев за календарный год. Мюнхенцы выиграли 5 турниров – Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

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  • Клубный ЧМ-2019 выиграл «Ливерпуль».

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