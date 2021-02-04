Лехвия
    -
    20:30
    04.02.21
    Education City Stadium
    Аль-Ахли
      Клубный чемпионат мира • Второй раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Лехвия - Аль-Ахли

      Футбол, Клубный чемпионат мира. Следите за матчем Лехвия – Аль-Ахли на Eurosport.ru! 4 февраля 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Hatem Almoadab или Pitsu Mosimane? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лехвия и Аль-Ахли и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лехвия и Аль-Ахли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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