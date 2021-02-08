Аль-Ахли
    -
    21:00
    08.02.21
    Ahmed Bin Ali Stadium
    Бавария Мюнхен
      Клубный чемпионат мира • Полуфинал
      Календарь
      Перед матчем

      Аль-Ахли - Бавария

      Футбол, Клубный чемпионат мира. Следите за матчем Аль-Ахли – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 8 февраля 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Pitsu Mosimane или Ханс-Дитер Флик? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аль-Ахли и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аль-Ахли и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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