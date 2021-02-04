«Бавария» узнала соперника по полуфиналу клубного чемпионата мира ФИФА. Им стал египетский «Аль-Ахли», который в 1/4 финала обыграл катарский «Аль-Духаиль» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 30-й минуте забил Хуссейн Эль-Шахат с передачи Вальтера Бвалья. Еще один гол «Аль-Ахли» не засчитали из-за офсайда.

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Во втором полуфинале сыграют мексиканский «Тигрес» и бразильский «Палмейрас».

  • Матч «Аль-Ахли» – «Бавария» состоится 8 февраля в 21:00 (мск), встреча «Палмейрас» с «Тигрес» начнется в это же время на день раньше.
  • Финальный матч запланирован на 11 февраля, игра стартует в 21:00.

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