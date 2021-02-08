Мюнхенская «Бавария» расправилась с «Аль-Ахли» из Египта в полуфинале Клубного чемпионата мира. Победитель европейской Лиги чемпионов отправил в ворота соперника два безответных мяча.

Оба на счету лучшего нападающего прошлого сезона Роберта Левандовского. На 17-й минуте поляк забил с передачи Сержа Гнабри, а на 86-й превратил в гол навес Лероя Сане.