«Бавария» обыграла «Тигрес» в финале Клубного чемпионата мира – 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте забил Бенжамен Павар.
Судья матча дважды пользовался ВАР в эпизодах с голами «Баварии»: сначала технология отменила гол Йозуа Киммиха из-за офсайда Роберта Левандовского, затем оправдала поляка – тот не был во вне игры перед мячом Павара, несмотря на решение бокового.
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- Клубный чемпионат мира – шестой трофей «Баварии» за сезон (формально КЧМ относится к прошлому сезону).
- Еще мюнхенцы выиграли Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
- По этому показателю команда Флика повторила рекорд «Барселоны» (2009 год).
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