Судья матча дважды пользовался ВАР в эпизодах с голами «Баварии»: сначала технология отменила гол Йозуа Киммиха из-за офсайда Роберта Левандовского, затем оправдала поляка – тот не был во вне игры перед мячом Павара, несмотря на решение бокового.