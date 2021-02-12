«Поздравляю всех фанатов «Баварии» – невероятный успех. Особенно выигрыш шести титулов. Очень горжусь и поздравляю каждого, особенно игроков и персонал этой прекрасной команды. Обращаюсь к Ханси Флику: вы – вторая команда, выигравшая шесть титулов подряд. До этого так делала «Барселона», так что, возможно, я могу позвонить Месси и компании, и мы сыграем за седьмой титул», – заявил Гвардиола.