Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, раньше возглавлявший «Барселону» и «Баварию», поздравил мюнхенцев с победой в Клубном чемпионате мира.

«Поздравляю всех фанатов «Баварии» – невероятный успех. Особенно выигрыш шести титулов. Очень горжусь и поздравляю каждого, особенно игроков и персонал этой прекрасной команды. Обращаюсь к Ханси Флику: вы – вторая команда, выигравшая шесть титулов подряд. До этого так делала «Барселона», так что, возможно, я могу позвонить Месси и компании, и мы сыграем за седьмой титул», – заявил Гвардиола.

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  • В финале Клубного чемпионата мира «Бавария» обыграла «Тигрес» благодаря голу Бенжамена Павара.
  • Ранее мюнхенцы выиграли Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. «Барселона» имела такую серию в 2009 году при Гвардиоле.

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