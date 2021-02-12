Пока весь мир следил за игрой «Баварии» и «Тигрес» в финале Клубного чемпионата мира, в тени остался матч за бронзу между «Палмейрасом» и египетским «Аль-Ахли».
Казалось, что он максимально скучен: основное время завершилось нулевой ничьей, как и дополнительное время. Но серия пенальти оказалась занимательной – особенно удар в исполнении нападающего «Палмейраса» Рони. Он продемонстрировал один из самых нелепых разбегов в истории футбола: финт может посоперничать с памятным перфомансом Симоне Дзадзы на Евро-2016.
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Рони сперва сместился влево, коротко разбежался, остановился и мелкими шагами стал подбираться к мячу. Потом подпрыгнул и пробил точно в руки голкипера.
- Серия пенальти отдала третье место на КЧМ «Аль-Ахли».
- Итальянец Симоне Дзадза не реализовал пенальти в четвертьфинале Еврь-2016 против Германии. Италия проиграла.
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