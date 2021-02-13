Инцидент произошел на церемонии награждения после финала Клубного чемпионата мира между «Тигрес» и «Баварии». Президент ФИФА Джанни Инфантино вручил награды и памятные вещи всем участником матча. Рядом находился глава Олимпийского комитета Катара Джоан бин Хамад бин Халифа Аль-Тани – он поприветствовал всех, кроме девушек арбитров.

Мужчинам шейх отбил кулачок вместо рукопожатия (из-за коронавирусных правил), но женщин не удостоил даже взгляда. Эдина Алвес Батиста и Неуза Бэк взглянули на Аль-Тани и прошли мимо: по информации The Sun, девушек заранее попросили не подходить к шейху. В некоторых мусульманских культурах ислам не допускает физического контакта с людьми противоположного пола.

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Шейх Джоан бин Хамад бин Халифа Аль-Тани – близкий член Королевского Дома Тани. Он является пятым сыном бывшего эмира Катара шейха Хамада бин Халифы Аль Тани и третьим ребенком эмира от его второй жены шейхи Мозы бинт Насер Аль Мисснед. Он является президентом Олимпийского комитета Катара.

Матч завершился победой «Баварии» – 1:0. Единственный мяч на счету Бенжамена Павара.

Клубный чемпионат мира – шестой трофей «Баварии» за сезон (формально КЧМ относится к прошлому сезону). По этому показателю команда Флика повторила рекорд «Барселоны» (2009 год).

Еще мюнхенцы выиграли Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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