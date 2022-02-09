Аль-Хиляль
    -
    19:30
    09.02.22
    Стадион им. Мохаммада Бен Зайеда
    Челси
      Клубный чемпионат мира • Полуфинал
      Календарь
      Перед матчем

      Аль-Хиляль - Челси

      Футбол. Следите за матчем Аль-Хиляль – Челси на Eurosport.ru! 9 февраля 2022 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Леонарду Жардим или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аль-Хиляль и Челси и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Аль-Хиляль и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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