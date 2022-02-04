На клубном чемпионате мира в Абу-Даби ФИФА впервые опробует новую технологию «арбитр-робот».

Новая система отслеживания конечностей футболистов может принимать автоматические решения об офсайде за полсекунды благодаря специальным камерам, которые прикреплены в разных частях крыши стадиона. Для создания анимированного скелета игроков будут использоваться 12 камер – с их помощью можно будет выстроить проекции из 29 точек.

Ad

После анализа данных должностные лица VAR получат от «арбитра-робота» мгновенное оповещение о том, находится ли игрок в положении вне игры или нет. Затем арбитры ВАР могут подтвердить предложенное решение и передать его главному судье.

Чемпионат Англии Аррисабалага встречается с участницей «Мисс Вселенная» 31/01/2022 В 15:18

Впервые «арбитр-робот» будет протестирован на полуфинальной игре клубного чемпионата мира с участием «Челси», которая состоится 9 февраля. Также предполагается, что новую технологию опробуют во время финала и матча за третье место. В случае успешного теста системы автоматического определения офсайда ФИФА надеется использовать «арбитра-робота» на ЧМ-2022 в Катаре.

Мэйсон Маунт и Ромелу Лукаку, «Челси» Фото: Getty Images

Йоханнес Хольцмюллер, директор ФИФА по футбольным технологиям и инновациям, считает, что это окажет положительное влияние на футбол. «Мы твердо верим, что доступ к этому новому источнику данных может положительно повлиять на игру за счет оптимизации процессов принятия решений и повышения объективности.

Однако мы находимся только в начале этого пути развития, и возможные варианты использования системы необходимо тщательно протестировать, чтобы оценить ее возможности с целью возможной реализации», – приводит слова Хольцмюллера Daily Mail.

В ФИФА уверены, что новая технология может дать массу новой информации тренерам, медицинскому персоналу и болельщикам. Также «арбитр-робот» позволит тренерскому штабу «анализировать действия с точки зрения конкретного игрока на поле, тщательнее изучать моменты перехода мяча от одной команды к другой с идеального ракурса или получать представление о поле с высоты птичьего полета».

Источник: Daily Mail

Чемпионат Англии «Держал пенис над головой». Экс-тренер «Челси» домогался женщин 31/01/2022 В 13:42