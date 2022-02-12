«Челси» обыграл «Палмейрас» в финале Клубного чемпионата мира.

«Палмейрас» с первых минут показал, что имеет план на борьбу с «Челси». Бразильцы отдавали мяч, дергали прессингом и часто улетали в контратаки. «Зелено-белые» создали несколько перспективных моментов, но неуверенно действовали в завершении. Правда, «Челси» за первый тайм придумал в атаке еще меньше, хотя имел огромное преимущество во владении мячом. Самый яркий момент «синих» – дальний удар центрального защитника Тьяго Силвы. Бразилец выстрелил метров с 35 и едва не прошил соотечественников, спас вратарь. В первой половине «Палмейрас» выглядел приятнее.

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Во втором тайме атака «Челси» стали конкретнее, и лондонцы открыли счет уже на 54-й минуте. Ромелу Лукаку замкнул головой шикарный навес Каллума Хадсон-Одои с левого фланга. Правда, «синие» вели совсем не долго: уже на 64-й минуте Рафаэл Кавалканте Вейга сравнял с пенальти. До конца основного времени лондонцы много владели мячом, но почти не обостряли и довели игру до дополнительного времени.

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Первый экстра-тайм не подарил ни одного опасного момента. «Челси» много владел мячом, но «Палмейрас» очень уверенно играл в обороне. После короткого перерыва ход матча не изменился, но после игры рукой защитника бразильцев «синие» получили право на 11-метровый. Кай Хаверц уверенно реализовал попытку и принес команде трофей.

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