12 февраля состоялся финал клубного чемпионата мира по футболу, в котором «Челси» победил бразильский клуб «Палмейрас» со счетом 2:1 благодаря пенальти, назначенному в дополнительное время.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после окончания матча посвятил победу владельцу клуба российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.

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«Мы поздравили друг друга, и я сказал, что этот трофей для него. Это его клуб, и именно его вклад и его любовь к футболу сделали возможной эту победу. Мы счастливы быть частью этого», – заявил Тухель..

Чемпионат Англии Тухель вывел «Челси» в 5 финалов за 379 дней 09/02/2022 В 19:58

Абрамович наблюдал за игрой, находясь на трибуне в Абу-Даби. После финального свистка он спустился на поле, чтобы пообщаться с тренером и присоединиться к празднованию успеха, который случился впервые в истории. Теперь в активе «Челси» есть победы во всех главных международных турнирах.

Российский бизнесмен Роман Абрамович потратил на «Челси» из АПЛ почти два млрд. Зачем ему это?

Источник: официальный сайт «Челси».

Чемпионат Англии Грановская пригласила Тухеля на ужин и вечер с фокусником «Челси» 04/02/2022 В 18:37