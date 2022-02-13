12 февраля состоялся финал клубного чемпионата мира по футболу, в котором «Челси» победил бразильский клуб «Палмейрас» со счетом 2:1 благодаря пенальти, назначенному в дополнительное время.
Главный тренер «Челси» Томас Тухель после окончания матча посвятил победу владельцу клуба российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.
«Мы поздравили друг друга, и я сказал, что этот трофей для него. Это его клуб, и именно его вклад и его любовь к футболу сделали возможной эту победу. Мы счастливы быть частью этого», – заявил Тухель..
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Абрамович наблюдал за игрой, находясь на трибуне в Абу-Даби. После финального свистка он спустился на поле, чтобы пообщаться с тренером и присоединиться к празднованию успеха, который случился впервые в истории. Теперь в активе «Челси» есть победы во всех главных международных турнирах.
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Источник: официальный сайт «Челси».
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