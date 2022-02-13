Фанат бразильской команды «Палмейрас» был застрелен возле стадиона клуба в субботу 12 февраля на фоне уличных беспорядков. Это случилось после поражения команды от «Челси» со счетом 1:2 в финале Клубного чемпионата мира в Абу-Даби.
Многие болельщики «Палмейраса» традиционно смотрят выездные матчи команды в окрестностях стадиона клуба, и этот не стал исключением, что и привело к трагедии. Следователь полиции Сан-Паулу Сезар Саад сообщил журналистам, что подозреваемый в стрельбе был арестован. Он добавил, что еще 15 болельщиков пострадали в столкновениях с полицией или в драках между собой.
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Источник: АР.
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