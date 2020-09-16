Машъал
    -
    15:30
    16.09.20
    Bahrom Vafoev Stadium
    Бунедкор
      Чемпионат Узбекистана • Тур 15
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      Машъал - Бунедкор
      Чемпионат Узбекистана - 16 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Машъал – Бунедкор на Eurosport.ru! 16 сентября 2020 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Машъал и Бунедкор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Машъал и Бунедкор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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