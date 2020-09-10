Андижан
    -
    14:45
    10.09.20
    Soghlom Avlod Stadium
    Локомотив
      Чемпионат Узбекистана • Тур 14
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      Андижан - Локомотив
      Чемпионат Узбекистана - 10 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Андижан – Локомотив на Eurosport.ru! 10 сентября 2020 года в 14:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Андижан и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Андижан и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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