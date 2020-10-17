Машъал
    -
    14:00
    17.10.20
    Bahrom Vafoev Stadium
    Алмалык
      Чемпионат Узбекистана • Тур 19
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      Машъал - Алмалык
      Чемпионат Узбекистана - 17 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Машъал – Алмалык на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Машъал и Алмалык и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Машъал и Алмалык, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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