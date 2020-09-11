Согдиана
    -
    15:00
    11.09.20
    Sogdiana Stadium
    Машъал
      Чемпионат Узбекистана • Тур 14
      Календарь
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      Согдиана - Машъал
      Чемпионат Узбекистана - 11 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Согдиана – Машъал на Eurosport.ru! 11 сентября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Согдиана и Машъал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Согдиана и Машъал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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