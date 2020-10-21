Пахтакор
    -
    14:00
    21.10.20
    Pakhtakor Stadium
    Согдиана
      Чемпионат Узбекистана • Тур 17
      Календарь
      Перед матчем

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      Пахтакор - Согдиана
      Чемпионат Узбекистана - 21 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Пахтакор – Согдиана на Eurosport.ru! 21 октября 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пахтакор и Согдиана и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пахтакор и Согдиана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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