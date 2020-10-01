Сурхан
    -
    14:30
    01.10.20
    Surkhon Stadium
    Алмалык
      Чемпионат Узбекистана • Тур 18
      Календарь
      Перед матчем

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      Сурхан - Алмалык
      Чемпионат Узбекистана - 1 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Сурхан – Алмалык на Eurosport.ru! 1 октября 2020 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сурхан и Алмалык и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сурхан и Алмалык, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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