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Андижан - FC Surkhon

Чемпионат Узбекистана - 12 июля 2020

Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Андижан – FC Surkhon на Eurosport.ru! 12 июля 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Андижан и FC Surkhon и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Андижан и FC Surkhon, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

