Андижан
    -
    17:00
    12.07.20
    Soghlom Avlod Stadium
    FC Surkhon
      Чемпионат Узбекистана • Тур 9
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Андижан - FC Surkhon
      Чемпионат Узбекистана - 12 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Андижан – FC Surkhon на Eurosport.ru! 12 июля 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Андижан и FC Surkhon и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Андижан и FC Surkhon, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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