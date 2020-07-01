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Локомотив - Кызылкум

Чемпионат Узбекистана - 1 июля 2020

Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Локомотив – Кызылкум на Eurosport.ru! 1 июля 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив и Кызылкум и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Локомотив и Кызылкум, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

