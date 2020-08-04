Машъал
    Прервано
    0
    -
    0
    17:00
    04.08.20
    Bahrom Vafoev Stadium
    Андижан
      Чемпионат Узбекистана • Тур 10
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      Машъал - Андижан
      Чемпионат Узбекистана - 4 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Машъал – Андижан на Eurosport.ru! 4 августа 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Машъал и Андижан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Машъал и Андижан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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