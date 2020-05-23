Бухара
    Прервано
    0
    0
    -
    0
    0
    1:00
    23.05.20
    Buxoro Arena
    FC Surkhon
      Чемпионат Узбекистана • Тур 11
      Календарь
      Перед матчем

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      Бухара - FC Surkhon
      Чемпионат Узбекистана - 23 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Бухара – FC Surkhon на Eurosport.ru! 23 мая 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бухара и FC Surkhon и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бухара и FC Surkhon, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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