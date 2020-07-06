Кызылкум
    -
    17:00
    06.07.20
    Yoshlar Stadium
    Андижан
      Чемпионат Узбекистана • Тур 8
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Кызылкум - Андижан
      Чемпионат Узбекистана - 6 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Кызылкум – Андижан на Eurosport.ru! 6 июля 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кызылкум и Андижан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кызылкум и Андижан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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