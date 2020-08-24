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Пахтакор - Локомотив

Чемпионат Узбекистана - 24 августа 2020

Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Пахтакор – Локомотив на Eurosport.ru! 24 августа 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Шота Арвеладзе или Andrey Fyodorov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пахтакор и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Пахтакор и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

