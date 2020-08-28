Навбахор
    -
    16:30
    28.08.20
    Markaziy Stadium (Namangan)
    Коканд 1912
      Чемпионат Узбекистана • Тур 13
      Календарь
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      Навбахор - Коканд 1912
      Чемпионат Узбекистана - 28 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Навбахор – Коканд 1912 на Eurosport.ru! 28 августа 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Навбахор и Коканд 1912 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Навбахор и Коканд 1912, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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