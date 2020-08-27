Локомотив
    -
    15:00
    27.08.20
    Lokomotiv Stadium
    Насаф
      Чемпионат Узбекистана • Тур 13
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Локомотив - Насаф
      Чемпионат Узбекистана - 27 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Локомотив – Насаф на Eurosport.ru! 27 августа 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив и Насаф и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Локомотив и Насаф, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет