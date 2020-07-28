Алмалык
    -
    1:00
    28.07.20
    AGMK Stadium
    Локомотив
      Чемпионат Узбекистана • Тур 10
      Календарь
      Перед матчем

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      Алмалык - Локомотив
      Чемпионат Узбекистана - 28 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Алмалык – Локомотив на Eurosport.ru! 28 июля 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алмалык и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Алмалык и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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