Насаф
    -
    18:00
    14.06.20
    Karshi Central Stadium
    Навбахор
      Чемпионат Узбекистана • Тур 4
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Насаф - Навбахор
      Чемпионат Узбекистана - 14 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Насаф – Навбахор на Eurosport.ru! 14 июня 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Насаф и Навбахор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Насаф и Навбахор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет