Коканд 1912
    -
    16:15
    25.06.20
    Kokand Stadium
    FC Surkhon
      Чемпионат Узбекистана • Тур 6
      Календарь
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      Коканд 1912 - FC Surkhon
      Чемпионат Узбекистана - 25 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Коканд 1912 – FC Surkhon на Eurosport.ru! 25 июня 2020 года в 16:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Коканд 1912 и FC Surkhon и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Коканд 1912 и FC Surkhon, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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