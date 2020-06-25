Бунедкор
    -
    18:15
    25.06.20
    Бунёдкор
    Локомотив
      Чемпионат Узбекистана • Тур 6
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      Бунедкор - Локомотив
      Чемпионат Узбекистана - 25 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Бунедкор – Локомотив на Eurosport.ru! 25 июня 2020 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бунедкор и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бунедкор и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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