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Коканд 1912 - Пахтакор

Чемпионат Узбекистана - 28 июля 2020

Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Коканд 1912 – Пахтакор на Eurosport.ru! 28 июля 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Коканд 1912 и Пахтакор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Коканд 1912 и Пахтакор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

