Согдиана
    -
    16:00
    14.06.20
    Sogdiana Stadium
    Пахтакор
      Чемпионат Узбекистана • Тур 4
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Согдиана - Пахтакор
      Чемпионат Узбекистана - 14 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Согдиана – Пахтакор на Eurosport.ru! 14 июня 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Согдиана и Пахтакор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Согдиана и Пахтакор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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