Бухара
    -
    16:30
    15.06.20
    Buxoro Arena
    Андижан
      Чемпионат Узбекистана • Тур 4
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Бухара - Андижан
      Чемпионат Узбекистана - 15 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Узбекистана. Следите за матчем Бухара – Андижан на Eurosport.ru! 15 июня 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бухара и Андижан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бухара и Андижан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет