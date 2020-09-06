Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о состоянии здоровья после положительного теста на коронавирус.

«Обследование показало, что поражены 20 процентов легких. Самочувствие среднее, но сказали, что это лечится. Главное – вовремя обратился. Еще клинику не так просто оказалось найти, хорошо, поспособствовали друзья, знакомые.

Футбол Канчельскис был женат на Мисс Кировоград. Неудивительно, что у них выросла такая дочка 12/06/2020 В 15:00

Сейчас прохожу все необходимые процедуры, уколы, капельницы, все идет по плану. Дальше врачи будут смотреть по ситуации, зависит от результатов анализов, через три-четыре дня скажут, есть ли улучшение», – цитирует 51-летнего Канчельскиса ТАСС.

Сейчас Канчельскис тренирует «Навбахор» из Узбекистана.

ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в марте 2020 года.

Чемпионат России Канчельскис – о ситуации в «Локомотиве»: «То Смородская чудила прилично, то Кикнадзе» 25/05/2020 В 10:03