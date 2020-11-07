Футболисты узбекского клуба «Андижан» анонимно рассказали журналистам, что их избивают после каждого поражения. 1 ноября команда проиграла в гостях «Сурхану» (0:1) и опустилась в зону вылета на 13-е место.

Игроки пожаловались, что после матча они подверглись физической расправе со стороны «людей руководителя» Данияра Муллажонова. Сам владелец объявил об отставке главного тренера и заявил, что серьезно пообщался с футболистами.

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«Футболисты команды-соперника такие же обычные люди, как мы. У них тоже есть по две руки и ноги. Нельзя защищать честь области с населением в три миллиона человек таким образом. Я серьезно поговорил с парнями. Отныне не будет никаких отговорок», – заявил он 1 ноября, в день последнего поражения.

«Избиение футболистов происходит не впервые, но последний случай превзошел все предыдущие. Оказывается, после каждого поражения нашей команды руководитель клуба выслушивает от хокима области нецензурную брань», – рассказал один из игроков. Он добавил, что в случае жалобы футболистам пообещали, что «они не смогут ходить по Андижану».

По данным радио «Озодлик», в жизни клуба большое участие принимает хоким (мэр – Eurosport.ru) Андижанской области Шухрат Абдурахманов, который уже в 2019-м был недоволен результатами команды.

«Я построил им стадион за 17 миллиардов сумов (1,34 млн евро), каждый месяц выплачиваю зарплату, футболисты получает как минимум по 10 миллионов сумов (812 евро). А результата нет! Когда сеешь семена хлопчатника, в результате вырастает хлопок. Даешь деньги на футбол, а команда проигрывает. Тогда почему я должен давать им деньги?» – сказал тогда он.

Также источник утверждает, что это не первый скандал в клубе. За два года оттуда были уволены три главных тренера. В 2020-м из команды ушли российский тренер Александр Хомяков и украинский вратарь Виталий Мирный. Голкипер рассказал, что был вынужден покинуть команду из-за полугодовых долгов по зарплате.

«Андижан» выиграл только 1 из 22 матчей сезона, еще 10 встреч команда свела вничью.

В 2019 году клуб дебютировал в высшей лиге и занял 10-е место, опередив соперников из зоны вылета на 4 очка.

(Фото: скриншот из телепередачи «Наша Russia»)

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