Матч за выход в узбекистанскую Суперлигу между «Нефтчи» и «Туроном» завершился скандалом – игроки и фанаты хозяев напали на судей и избили их прямо на поле.

Перед заключительной игрой «Нефтчи» лидировал в таблице, для промоушна в высшую лигу клубу было достаточно ничьей, но матч завершился со счетом 0:1. В итоге «Турон» обошел соперника на одно очко и впервые пробился в Суперлигу.

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Сразу после финального свистка фанаты и игроки «Нефтчи», недовольные работой судей, открыли на них охоту. Один из футболистов двумя ногами влетел в главного арбитра, после падения тот получил несколько ударов руками и ногами от болельщиков.

От расправы и более тяжелых увечий арбитр спасся бегством в подтрибунное помещение. Далее в разборки вмешалась полиция, которая скрутила самых активных участников нападения.

«Нефтчи» вылетел из Суперлиги в 2018 году.

Клуб 5 раз выигрывал чемпионат Узбекистана.

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