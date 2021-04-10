В матче чемпионата Узбекистана между «Машъалом» и «Кокандом» судейская бригада приняла неправильное решение, засчитав мяч, который не пересек линию ворот.

После того, как футболист «Коканда» ворвался в штрафную и с отрейшего угла пробил – мяч попал в штангу, от нее отскочил в спину вратарю, а затем попал во внешнюю сторону сетки, но проскользнул в ворота, чего не увидел ни один из арбитров.

На видео видно, как супервайзер, проверяя сетку, обнаружил, что она легко пропускает футбольный мяч и констатировал: «Все, ****** [песец]». Оценить момент можно по ссылке

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«Коканд» победил со счетом 2:0.

Один из боковых судей матча перед игрой получил награду как лучший линейный арбитр месяца.

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